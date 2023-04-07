На автотрассе «Гатчина – Ополье» произошло смертельное ДТП

Полицией проводится проверка по факту смертельного дорожно-транспортное происшествие на автодороге «Гатчина – Ополье». Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел.

Как пишет ведомство в своих социальных сетях, все случилось 6 апреля 2023 года в 10:40 на 38-м километре автодороги «Гатчина – Ополье». Как выяснилось, 72-летний пенсионер был за рулем автомобиля «Фольксваген Поло». Он не смог справиться с управлением, поэтому влетел на заградительный шлагбаум железнодорожного переезда.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что полицией задержан стрелок с Дальневосточного проспекта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.