Роман Костомаров пробудет в реанимации еще несколько месяцев

Сейчас фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров, кажется, идет на поправку. Конечно, организм пока в ослабленном состоянии и о выписке из медучреждения говорить тоже рано.

Как сообщает ТАСС, пока что Костомаров проведет время в реанимации — два-три месяца. Однако это не говорит о том, что эта ситуация критическая. Например, сейчас фигурист находится в сознании, с каждым днем его состояние улучшается.

Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история, говорит источник издания.

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