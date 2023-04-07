Гонконг снял все ограничения для иностранцев

Как сообщает Генконсульство РФ в Специальном административном районе КНР, Гонконг снял все возможные ковидные ограничения для иностранных туристов. Об этом сообщают РИА Новости.

Теперь путешественникам не нужно предъявлять результаты тестов-ПЦР. Не нужно сдавать и экспресс-анализ на антиген. Не требуется теперь и страховка с покрытием лечения коронавируса визитерам также не нужна.

Интересно, что россиянам не требуется виза для посещения Гонконга, однако и прямых рейсов в этом направлении сейчас нет.

Ранее сообщалось, что жители Северной столицы стали реже приглядываться к турам по раннему бронированию, спад составляет около 20-30%. А вот цены на туры подросли при этом прилично — на 20-40% — средний чек на человека достигает 50-70 тысяч рублей. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.