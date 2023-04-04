Петербуржцы стали реже интересоваться турами по раннему бронированию

Жители Северной столицы стали реже приглядываться к турам по раннему бронированию, спад составляет около 20-30%. А вот цены на туры подросли при этом прилично — на 20-40% — средний чек на человека достигает 50-70 тысяч рублей.

Что касается выбора, то помимо Турции, петербуржцев привлекают ОАЭ, Таиланд, Египет, Мальдивы и Шри-Ланка. Есть и те, кому интереснее сити-туры, поэтому они выбирают Узбекистан, Армению, Азербайджан, Абхазию

С июня по сентябрь жители также приглядывают Краснодарский край, отмечают туроператоры в разговоре с «Деловым Петербургом».

Ранее мы делали подробный материал на тему того, куда еще могут улететь в 2023 году россияне. Ситуация совсем не такая удручающая, как кажется на первый взгляд. Конечно, в страны Европы попасть сейчас совсем сложно. Однако россиян очень даже ждут в Африке. Так, например, сейчас рейсы в Кению имеются, но, к сожалению, не прямые. Однако Кения и Россия работают над установлением регулярного прямого авиасообщения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Бенсон Огуту.

В то же время из африканских стран нас ждут с распростертыми объятиями Найроби и Мозамбик. Кстати, последний и вовсе отменил визовый режим как для деловых, так и для туристических поездок.

И даже это совсем не все! Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Грузия, Египет, Израиль, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, Мальдивы, Монголия, ОАЭ, Сербия, Таджикистан, Турция, Узбекистан — все они готовы встретить у себя российских туристов.

Кроме этого, можно приглядеться и к нашим китайским друзьям. Китай откроет в Москве и Санкт-Петербурге авторизованные визовые центры. Уточняется, что на сегодняшний день почти полностью завершена подготовительная работа к запуску этих визовых центров.

Более того, Петербург идет навстречу китайским туристам и пытается сделать все, чтобы жителям Поднебесной было комфортно в Северной столице. Как именно? Читайте в нашем материале.