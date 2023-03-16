Променяли Европу на Африку: куда россияне могут улететь в 2023 году

Только отрасль туризма смогла более-менее оклематься после затяжного ковидного кризиса, как ее окунули в новый. Из-за «закрытого неба» от многих авианаправлений Россия оказалась отрезана. К счастью, не сложилось такой ситуации, что доступ нам открыт только в пределах страны. Сохранилось много направлений, к ним прибавились даже новые. Рассказываем, куда можно запланировать отпуск сейчас.

Таджикистан и Киргизия

Да-да, многие авиакомпании стали плотнее сотрудничать именно с этими странами. Ну а что, там тоже есть, что посмотреть, между прочим! Парк «Рудаки», дорога на Памир, Варзобское ущелье, Долина Ягноб, Вахшская долина — и это только в таджикистанском Душанбе. А если заглянуть в киргизский Ош? Как минимум, пик Ленина, гора Сулейман-Тоо, водопад Абшир-Ата, Алайский хребет.

И этот список можно дополнять и дополнять. Эти страны вполне себе могут привлечь вас своей необычайно красивой природой и очень вкусной кухней.

Кения

Сейчас рейсы в Кению имеются, но, к сожалению, не прямые. Однако Кения и Россия работают над установлением регулярного прямого авиасообщения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Бенсон Огуту.

«Сейчас мы <…> ведем переговоры с руководством России и авиаперевозчиками по поводу подписания соответствующего соглашения», — сказал Огуту.

Москва и Найроби договорились о запуске чартерных рейсов, но сейчас они не осуществляются в силу определенных обстоятельств. О каких именно обстоятельствах ведется речь, увы, не ясно.

Мозамбик

Слышали ли вы когда-нибудь про Мозамбик? Это страна в Южной Африке, и сегодня, 16 марта, она заявила о том, что отменяет визы для туристических и деловых поездок для граждан из 28 стран, включая Россию.

Теперь россияне могут находиться в Мозамбике до 30 дней с возможностью продления еще на 60. Путешественники должны будут зарегистрироваться на онлайн-платформе не менее чем за 48 часов до приезда и оплатить сбор в 650 мозамбикских метикалов (около 10 долларов).

Кто еще нас ждет?

Как бы нам не казалось, что весь мир от нас отвернулся, можно точно сказать: не весь. Куда можно уехать напрямую из России? Армения, Азербайджан, БахрейнЮ Беларусь, Грузия, Египет, Израиль, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, Мальдивы, Монголия, ОАЭ, Сербия, Таджикистан, Турция, Узбекистан.

В разговоре с Gazeta.SPb директор компании Azur Travel Екатерина Леушканова сказала, что россияне точно не испытывают голод в плане выбора, где же отдохнуть. Вариантов остается масса как для любителей ленивого отдыха у моря, так и для тех, кто хочет вовсю покататься в горах или же посетить множество экскурсий. Более того, она утверждает, что изменения цен тоже не пугают наших соотечественников. Все-таки после долгих ковидных лет россияне соскучились по путешествиям, заключает она.