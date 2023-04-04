Китай откроет в Санкт-Петербурге авторизованный визовый центр

Китай откроет в Москве и Санкт-Петербурге авторизованные визовые центры. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России в своем телеграм-канале.

Уточняется, что на сегодняшний день почти полностью завершена подготовительная работа к запуску этих визовых центров. Сейчас уже стадия переговоров с российскими партнерами по вопросам сотрудничества.

Консульство КНР в Петербурге отметило, что пока новые визовые центры официально не открыты и, соответственно, не принимают заявления. Однако как только переговоры будут завершены, китайская сторона активирует работу центра как можно скорее.

Ранее мы писали, что россияне стали активнее интересоваться китайским языком после приезда лидера КНР.

Ранее сообщалось, что парламент Литвы принял закон, которым вводится запрет для россиян на приобретение недвижимости.