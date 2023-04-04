Парламент Литвы ввел запрет для россиян на покупку недвижимости в стране

Парламент Литвы принял закон, которым вводится запрет для россиян на приобретение недвижимости. Этот же закон приостанавливает рассмотрение выдачи видов на жительство, а также гражданства россиянам. Такое решение будет действовать ближайший год. Если же россиянин захочет все-таки получить гражданство, ему придется отказаться от гражданства других стран.

Такой законопроект поддержали 76 местных депутатов, 13 высказались против, а 34 воздержались. Уточняется, что запрет на покупку жилья в Литве не коснется тех россиян, которые уже имеют вид на постоянное жительство здесь.

Изначально ограничения предлагалось распространить и на граждан Белоруссии, но парламент от такого плана отказался, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Информация появилась на сайте Кремля, также документ опубликован на портале правовой информации.

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Парламент Литвы ввел запрет для россиян на покупку недвижимости в стране
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