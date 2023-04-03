Саммит БРИКС проведут в Казани в 2024 году

Саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Информация появилась на сайте Кремля, также документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, что в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Согласно опубликованному документу, встреча стран пройдет в 2024 году в Казани. Россия будет председательствовать в организации.

Имеется информация, что председателем организационного комитета назначили Юрия Ушакова — помощника главы государства. На его контроле вопрос финансирования подготовки председательства России в БРИКС.

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