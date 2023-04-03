В МИД РФ готовятся ответить на вступление Финляндии в НАТО

В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия вступит в альянс уже 4 апреля — то есть завтра. В Брюсселе в штаб-квартире поднимут флаг страны.

Российские власти уже успели отреагировать на это заявление. Итак, со слов замглавы МИД РФ Александра Грушко, Россия в ответ укрепит военный потенциал

на западном и северо-западном направлении.

Он отметил, что часть мер уже объявлена, правда, не озвучил конкретнее. В то же время он подчеркнул, что в том случае, если на территории Финляндии появятся силы и средства других членов НАТО, Россия будет вынуждена принять дополнительные шаги — для обеспечения своей военной безопасности.