В МИД РФ готовятся ответить на вступление Финляндии в НАТО

В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия вступит в альянс уже 4 апреля — то есть завтра. В Брюсселе в штаб-квартире поднимут флаг страны.
Российские власти уже успели отреагировать на это заявление. Итак, со слов замглавы МИД РФ Александра Грушко, Россия в ответ укрепит военный потенциал
на западном и северо-западном направлении.
Он отметил, что часть мер уже объявлена, правда, не озвучил конкретнее. В то же время он подчеркнул, что в том случае, если на территории Финляндии появятся силы и средства других членов НАТО, Россия будет вынуждена принять дополнительные шаги — для обеспечения своей военной безопасности.
Ранее сообщалось, что в ходе своего визита в Польшу президент США Джо Байден заявил, что предупреждал президента России Владимира Путина о возможном вступлении Финляндии в НАТО.