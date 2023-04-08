Петербуржец попал под стражу за оскорбление чувств верующих

В Петербурге арестовали мужчину, который обвиняется в оскорблении чувств верующих. Наговорить на нарушение он успел во время дорожного конфликта на Комендантском проспекте. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По имеющейся информации, мужчину задержали 4 апреля сращу по двум статьям — оскорбление чувств верующих и применение насилия в отношении представителя власти.

Правда, ловить мужчину пришлось несколько дней. Мужчина признал свою вину только частично, но и показания давать отказался. Теперь принято решение о заключении его под стражу до 27 мая, говорят в суде.

Ранее сообщалось, что в Мариинскую больницу обратился мужчина, который пострадал возле теракта в кафе на Университетской набережной 2 апреля. Подробнее об этом случае вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.