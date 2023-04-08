В Петербурге подросток избил мужчину молотком

Полиция задержала несовершеннолетнего, орудовавшего в драке молотком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Заявление о драке в Красносельском районе поступило в полицию днем 6 апреля. Все происходило возле магазина по улице Пограничника Гарькавого. К месту происшествия оперативно выехала полиция. Там они увидели 53-летнего мужчину с травмой головы. Его пришлось госпитализировать в больницу.

Как выяснилось, подозреваемый в этом деле — 15-летний подросток. На фоне внезапного конфликта он молотком для разбития стекла в транспорте нанес несколько ударов по голове потерпевшему.

Отметим, что в момент драки подросток уже имел на себе обязательство о явке из-за подозрения в причастности к грабежу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.