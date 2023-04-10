В Петербурге избили и обокрали мужчину на улице Зины Портновой

Сотрудники полиции Кировского района города задержали двух уличных грабителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, 5 апреля в больницу поступил 48-летний мужчина с ушибами и ссадинами. Его после медпомощи отпустили домой на амбулаторное лечение. Он рассказал, что 2 апреля у дома по улице Зины Портновой двое неизвестных напали на него, нанесли ему удары руками и ногами, после чего украли 10 000 рублей, рюкзак с документами, кепку и барсетку.

В совокупности ущерб оценивается в 15 тысяч рублей. Уже 8 апреля на проспекте Маршала Жукова полицейские задержали неработающих мужчину и женщину. Как оказалось, полицейские бдят за ними не в первый раз.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.