В Ленобласти ДПСники отлавливали пьяного водителя под выстрелы

Сотрудники Госавтоинспекции Кировского района применили табельное оружие для задержания нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, все случилось 8 апреля в 22:40. На набережной реки Екатерингофки ДПСники проводили рейды по поиску пьяных водителей. Там они и попытались оставить автомобиль «Мазда». Вот только водитель решил не слушать требования, а продолжить свою опасную езду.

Более того, он повышал скорость и пытался скрыться. Тогда прозвучал предупредительный выстрел из табельного оружия. Но и это не убедило петербуржца остановиться. Тогда он получил три выстрела по машине, был поврежден багажник.

Чуть позднее водитель все-таки остановился. Задержан 21-летний молодой человек с внешними признаками алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы по по части 1 статьи 12.8, части 1 статьи 12.25, части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.