В Калининском районе девятиклассник выстрелил в четырех школьников

Петербургская полиция проводит проверку из-за произошедшей стрельбы в одной из школ Калининского района. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сигнал о стрельбе в школе поступил 13 апреля 2023 года. Об этом рассказали преподаватели школы на проспекте Науки. С их слов девятиклассник на перемене после первого урока в туалете выстрелил несколько раз в двух ребят — учащихся в восьмом классе. Сделал он это из травматического пистолета.

Как выяснилось позднее, еще перед началом учебы в этот же день на подходе к учебному заведению подросток выстрелил в двух семиклассников.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и изъяли пистолет у подростка.

Все живы, четверо пострадавших пока находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь. Сам стрелок сейчас в отделении полиции, с ним там также его отец.