Петербуржцам выдали свыше 80 тысяч карт болельщиков

Жители Петербурга получили порядка 80 тысяч карт болельщиков. Такие данные приводит городской комитет по информатизации и связи. Как напомнили в ведомстве, карточка нужна всем тем, кто планирует посетить стадион: и организаторы, и болельщики, и спортсмены, и журналисты должны ей обладать.

Так, уже 22 апреля попасть на матч «Зенита» с «Динамо» можно будет попасть только по этой самой карточке. Конечно, оформить ее можно будет в мобильном МФЦ возле стадиона, вот только скорее всего без очередей не обойтись, а так и опоздать немудренно.

Именно поэтому рекомендуется завести карточку заранее. Подать заявление на ее оформление можно в личном кабинете, а после нужно будет подтвердить личность в любом МФЦ.

Ранее сообщалось, что руководство петербургского футбольного клуба «Зенит» изучает возможность открытия филиала своей академии в Китае — в Бэйхай.