На Ленинском проспекте из-за пожарной сигнализации эвакуировали больше 200 человек

Срабатывание пожарной сигнализации произошло в Кировском районе Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, сигнал о срабатывании сигнализации поступил в 17:52. Он был получен из здания по адресу Ленинский проспект, 101. Выяснилось, что сигнал сработал во время работ на кровле технологического процесса по укладке битумного кровельного рубероида. На самом же деле горение не происходило.

Из здания эвакуированы 247 человек до прибытия сотрудников МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.

К месту происшествия выезжали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Петербурге произошла очередная коммунальная авария. На этот раз трубу прорвало в центре Петербурга днем 17 апреля. Подробнее о происшествии вы можете прочитать в нашем материале.