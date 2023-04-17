В Петербурге часть 8-й Красноармейской улицы перекрыта из-за прорыва трубы

В Петербурге произошла очередная коммунальная авария. На этот раз трубу прорвало в центре Петербурга днем 17 апреля.

Как сообщают в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», прорвало трубу с горячей водой вблизи дома по адресу 8-я Красноармейской улица, 9/12. Сейчас специалисты уже приступили к отключению трубопровода, в планах менять поврежденный учаток.

Чтобы обеспечить безопасность, принято решение ограничить движение по участку от Лермонтовского проспекта до Якобштадтского переулка. В зоне прорыва трубы стояли автомобили, но каких-либо видимых повреждений на них не замечено. Однако в компании добавили, что весь реальный ущерб при необходимости будет возмещен.