Врач Синельникова рассказала, как облегчить симптомы аллергии

Пришла весна, а вместе с ней и сильные аллергические реакции. Врач-аллерголог Надежда Синельникова рассказала, как бороться с симптомами. По ее слов, важно чаще носить головные уборы, умываться, промывать нос и по возможности использовать маски с фильтрами.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» аллерголог Надежда Синельникова добавила, что фактически организм просто бурно реагирует на чужеродный белок. С возрастом аллергическая реакция, как правило, становится активнее, комментирует она.

Она посоветовала людям, которых мучают симптомы, сдать кровь на аллергены деревьев, цветов и трав.

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