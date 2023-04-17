HR-специалист Лоикова объяснила, с чем связана стагнация на рынке труда

Сейчас на рынке труда в России можно заметить определенную стагнацию. Однако это вполне обычная картина перед майскими праздниками. Такое мнение высказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, ближе к праздникам кандидаты всегда не особо занимаются поиском работы. Как правило, люди готовы взяться за это дело уже отгуляв. Влияет и хорошая погода. В это время люди не доходят до собеседований даже через Zoom, говорит она.

Интересно и то, что люди сейчас с осторожностью подходят в выборы вакансии, все больше людей в поисках гибридного формата работы. Есть и определенный спрос на удаленную работу, так как многие компании за годы пандемии уже приноровились к такой деятельности, пишет телеканал 360.

Ранее сообщалось, что пожар в Красногвардейском районе произошел сегодня, 17 апреля. По информации петербургского министерства чрезвычайных ситуаций, 17 апреля днем сигнал о пожаре поступил из дома №3 по улице Отечественной.