В Красногвардейском районе загорелась трехкомнатная квартира

Пожар в Красногвардейском районе произошел сегодня, 17 апреля. По информации петербургского министерства чрезвычайных ситуаций, 17 апреля днем сигнал о пожаре поступил из дома №3 по улице Отечественной. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

К месту происшествия сразу же выехали специалисты-огнеборцы. Они выяснили, что в 3-комнатной отдельной квартире, в комнате и на балконе происходило горение обстановки на площади 18 «квадратов».

В 13:07 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что, если сравнивать первый квартал 2022 и 2023 годов, то в два раза подскочил спрос на офисные помещения в Петербурге. Если быть точнее, то речь идет именно об аренде помещений.