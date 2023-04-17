В два раза подскочил интерес к аренде офисов в Петербурге

Если сравнивать первый квартал 2022 и 2023 годов, то в два раза подскочил спрос на офисные помещения в Петербурге. Если быть точнее, то речь идет именно об аренде помещений.
Большинство из них арендовали в высокобюджетных бизнес-центрах. Больше других интересуются помещениями компании нефтегазового сектора: на их долю пришлось 63% всех сделок. Есть спрос и у представителей производственных организаций, а также финансовой сферы.
Как пишет «Деловой Петербург», вполне можно побить рекорды по совершенным сделкам, если стремиться превысить показатели прошлого года. Однако даже существующий сейчас спрос не говорит о том, что сегмент восстановился.
Ранее сообщалось, что суммарная площадь качественных офисов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, преодолела отметку в четыре миллиона квадратных метров. Стоит обратить внимание на то, что почти 25% всех бизнес-центров, относящихся к классам А и В, являются собственностью пяти организаций.
Стоит отметить и то, что еще в конце марта офисным помещениям города было отнюдь не просто. Только в Центральном районе Петербурга заполняемость офисов снизилась на тот момент в полтора раза. Аналитики предполагали, что в первую очередь проблема заключается в уходе западных и американских брендов. Так или иначе, они тоже пользовались офисными помещениями.