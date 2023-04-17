В два раза подскочил интерес к аренде офисов в Петербурге

Если сравнивать первый квартал 2022 и 2023 годов, то в два раза подскочил спрос на офисные помещения в Петербурге. Если быть точнее, то речь идет именно об аренде помещений.

Большинство из них арендовали в высокобюджетных бизнес-центрах. Больше других интересуются помещениями компании нефтегазового сектора: на их долю пришлось 63% всех сделок. Есть спрос и у представителей производственных организаций, а также финансовой сферы.