В Петербурге качественные офисы разрослись на 4 млн «квадратов»

Суммарная площадь качественных офисов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, преодолела отметку в четыре миллиона квадратных метров. Наибольшие «владения» находятся в собственности «Газпрома».

Следует отметить, что почти 25% всех бизнес-центров, относящихся к классам А и В, являются собственностью пяти организаций. Позицию главного собственника офисов в Северной столице занимает «Газпром» с его «Лахта центром» в 180 тысяч квадратных метров.

Далее идет БЦ «Сенатор», входящая в холдинг «Империя». Следом за ней идет холдинг «Адамант». Также свое место на пьедестале почета заняли УК «Теорема» и турецкая Renaissance Development, сообщает канал 78.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что объемы пустующих площадей, занятых офисами, продолжает увеличиваться в Санкт-Петербурге. Так в Центральном районе города их наполняемость потеряла 50%.