Все больше офисов в Петербурге теряют «постояльцев»

Незанятые офисные площади в Санкт-Петербурге продолжают расти. Согласно данным, предоставленным пресс-службой консалтинговой компании NF Group, в Центральном районе города наполняемость офисов упала в 1,5 раза.

«За три месяца доля свободных офисов класса А в Северной столице увеличилась на 7% и достигла 161 тысячи квадратных метров», – отметили в сообщении, добавив, что сейчас доля незанятых помещений составляет 11,5% от всего объема высокобюджетных бизнес-центров.

Объяснить данную ситуацию можно уходом ряда иностранных компаний из Российской Федерации. При этом беспокоиться о продолжении удручающей тенденции арендодателям не стоит: все решения организации уже приняли.

Примечательный факт заключается в том, что ощутимый процент офисов в Санкт-Петербурге берутся в аренду компаниями, деятельность которых связана с нефтегазовым сектором. В случае их ухода, часть офисов может освободиться.

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