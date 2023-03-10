Эксперты предсказали будущее рынка недвижимости в России

Пакеты санкции не оправдали ожидания западных экспертов, но оказали определенное влияние на цены на российском рынке недвижимости. В связи с происходящими колебаниями, делать однозначные прогнозы пока рано, считают экономисты и эксперты.
В настоящий момент можно утверждать, что весной 2022 года стоимость одного «квадрата» в целом по России упала. При этом сейчас граждане страны в большей степени заинтересованы во вторичной недвижимости, а также жилье категорий «эконом» и «комфорт».
По словам юриста, работающего в сфере жилой недвижимости и ипотечного кредитования, Александра Землянко рассказал, что в конце текущего года может произойти небольшое снижение цен. Он также объяснил, чем оно было вызвано в 2022 году:
«Снижение цен в 2022 году было обусловлено, в большей степени, ослаблением покупательской способности населения, высокими ценами на жилье, снижением объемов ипотечного кредитования из-за повышения ставок и ужесточением требований к заемщикам», – цитирует его слова NWPress.