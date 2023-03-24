Офисы Петербурга посадили на диету

Всем нам известно, что кризис коснулся множества направлений, не стала исключением и недвижимость. Причем речь идет как об офисных и торговых площадях, так и о жилой недвижимости или стрит-ритейле.

Офисы остались ни с чем

Так, судя по всему, в особо тяжком положении именно офисы Санкт-Петербурга. По данным консалтинговой компании NF Group, только в Центральном районе Петербурга заполняемость офисов снизилась в полтора раза. Аналитики компании считают, что в первую очередь проблема заключается в уходе западных и американских брендов. Так или иначе, они тоже пользовались офисными помещениями.

Однако в компании считают, что нет оснований полагать, что ситуация глобально изменится в худшую сторону. Ведь все, кто хотел уйти с российского рынка, уже приняли такое решение. При этом аналитики обращают внимание на то, что много офисов занимают нефтяные и газовые компании. Если те решат оптимизировать свои расходы именно за счет помещений, то заметного высвобождения площадей не избежать.

Другой причиной, можно предположить, является следствие пандемии коронавируса. Все-таки за это время многие привыкли к тому, что офис не нужен, прелести дистанционной работы оценили многие. В том числе «плюшки» в этом увидели и работодатели: платить за аренду помещения не надо, за коммунальные услуги тоже. Немало компаний, которые решили, что больше не нуждаются в офисе как таковом.

Торговые площади захватили

Нужно понимать, что ушло достаточно много брендов одежды и обуви. Но нельзя сказать, что теперь территории пустуют. Например, российская Gloria Jeans решила выгнать из игры японский бренд Uniqlo.

Теперь российский бренд займет 1,1 тысячи «квадратов» на двух этажах в «Доме мод» на Петроградской стороне. Открытие отдела состоится уже весной текущего года, говорят в компании. При этом планы у российского бренда наполеоновские, не меньше: в Петербурге количество магазинов возрастет с 22 до 30. Всего в 2023 году компания планирует открыть 130 магазинов, говорят в компании.

Судя по всему, свято место пусто не бывает. По данным той же NF Group, в 2022 в районных торговых центрах Северной столицы доля свободных площадей сократилась до 8,9%. Более того, аналитики подметили, что трафик здесь не то что не уменьшался, а иногда даже рос. Соответственно, наши соотечественники вряд ли ощущают острую нехватку какого-то бренда, замены находятся.

Так, в категории арендаторов «одежды и аксессуаров», «обуви» число открытых торговых точек превышает число закрытых, а «товары для дома», «детские товары», «кинотеатры», наоборот, показали отрицательную динамику.

Стрит-ритейл не бедствует

Неплохо живет и стрит-ритейл, бизнесмены активно интересуются такими площадями. Российский аукционный дом (РАД) за 2022 год продал более 300 объектов стрит-ритейла на общую сумму в 2,7 млрд рублей. Только в Петербурге продано 46 помещений на общую сумму в 300 млн рублей. Крупнейшей сделкой стала продажа бывшего офиса Энергомашбанка на Караванной улице. Объект рядом с Невским проспектом и Русским музеем оценили в 88 млн рублей.

Ну а что по жилому?