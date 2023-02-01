В районных торговых центрах Петербурга становится все меньше свободных площадей

По данным консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге, в 2022 в районных торговых центрах Северной столицы доля свободных площадей сократилась до 8,9%.

Согласно данным аналитиков, это единственный формат торговых центров, где трафик покупателей был стабильным, а иногда даже рос. В среднем по рынку торговой недвижимости Петербурга вакантность увеличилась до 10,6%, а в суперрегиональных ТЦ выросла до 15,4%.

Количество временно приостановивших работу брендов уменьшилось с 46 до 28 к концу года. В категории арендаторов «одежды и аксессуаров», «обуви» число открытых торговых точек превышает число закрытых, а «товары для дома», «детские товары», «кинотеатры», наоборот, показали отрицательную динамику.

Ранее сообщалось, что российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru проанализировал заявки и определил самые популярные направления для длительного бронирования зимой 2022-2023 годов. В ТОПе — Сочи, собравший 25% от всех зимних бронирований. На втором месте — Санкт Петербург, а на третьем — Москва (13% и 8% бронирований соответственно).