Петербург оказался в десятке популярных городов для долгосрочной аренды зимой

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru проанализировал заявки и определил самые популярные направления для длительного бронирования зимой 2022-2023 годов. В ТОПе — Сочи, собравший 25% от всех зимних бронирований. На втором месте — Санкт Петербург, а на третьем — Москва (13% и 8% бронирований соответственно).

Так, в Петербурге и Ленобласти россияне в среднем остаются на 10 ночей, а заплатить готовы 2,7 тысячи рублей. В Сочи приезжают на девять ночей при стоимости 2,6 тысячи рублей за сутки. В Москве готовы пробыть 10 ночей, каждая из которых обходится в 3,1 тысячи рублей.

Также среди популярных направлений Калининград, Кисловодск, Пятигорск, Казань, Ялта, Архыз.

Ранее сообщалось, что в России продлили действие программы льготных авиаперевозок на Дальний Восток до 2025 года включительно. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба федерального правительства.

В целом власти выделяют субсидии для 37 направлений. В частности, это такие направления как Хабаровск – Якутск, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск.