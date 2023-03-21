Россияне выгнали японцев с торговых площадей Петербурга

Площади после ухода западных брендов в торговых центрах освобождаются. Российские бренды решили не терять возможность и занимать их. Так, российская Gloria Jeans решила выгнать из игры японский бренд Uniqlo.
Теперь российский бренд займет 1,1 тысячи «квадратов» на двух этажах в «Доме мод» на Петроградской стороне. Открытие отдела состоится уже весной текущего года, говорят в компании.
Судя по планам, российский бренд решил «захватить» и другие площади. По данным РБК, количество магазинов бренда только в Петербурге возрастет с 22 до 30. Всего в 2023 году компания планирует открыть 130 магазинов, говорят в компании.
Ранее сообщалось, кажется, алкоголь расширяет свои границы в Петербурге. На этот раз стало известно о том, что алкогольная компания Ladoga отыскала себе 7 тысяч «квадратов» в Петербурге.
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