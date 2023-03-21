В Шушарах водка разольется на 7 тысяч «квадратов»

Что ж, кажется, алкоголь расширяет свои границы в Петербурге. На этот раз стало известно о том, что алкогольная компания Ladoga отыскала себе 7 тысяч «квадратов» в Петербурге. Если быть точнее, то такую площадь компания решила занять в складском комплексе «Логопарк Шушары». Об этом сообщает NF Group.

По информации консалтинговой компании, здесь появится таможенный склад завода. На этом складе будут временно храниться товары бренда, а также обрабатываться заказы других операторов алкорынка.

Ориентировочно, на этой площадке будет маркироваться до 180 тысяч бутылок за сутки.

Со слов директора компании Дмитрия Исаченкова, компания в 2023 году увеличит импорт вина на 56%, а крепких алконапитков — на 189%.

Ранее Gazeta.SPb писала, что алкоголь вечером может существенно нарушить ваш сон. По данным Американской академии медицины сна, с такой проблемой периодически сталкиваются 68% взрослых людей, а часто — каждый пятый.