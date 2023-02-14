В Петербурге продали более 300 торговых точек на 2,7 млрд рублей

За ушедший год в Петербурге освободилось около 300 точек стрит-ритейла на сумму в 2,7 млрд рублей. Преимущественно это были объекты в центре города.

Российский аукционный дом (РАД) за 2022 год продал более 300 объектов стрит-ритейла на общую сумму в 2,7 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе ведомства, чаще всего покупатели выбирали объекты в центре города.

В начале года инвесторы также продолжают присматриваться к такому типу коммерческой недвижимости. Так, в городе уже продано 46 помещений на общую сумму в 300 млн рублей. Крупнейшей сделкой стала продажа бывшего офиса Энергомашбанка на Караванной улице. Объект рядом с Невским проспектом и Русским музеем оценили в 88 млн рублей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге рассмотрят законопроект о «налоговом кешбэке» для меценатов.