В Петербурге рассмотрят законопроект о «налоговом кешбэке» для меценатов

На заседании петербургского Законодательного Собрания 15 февраля рассмотрят в первом чтении законопроект о «налоговом кешбэке» для меценатов, которые поддерживают вузы и колледжи.

В Петербурге рассмотрят законопроект, который позволит «отблагодарить» меценатов за поддержку вузов и профессиональных колледжей города. Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания, им могут предоставить инвестиционный налоговой вычет, который будет покрывать до 100% от стоимости подаренного учреждениям оборудования и материалов.

«Прежде всего, речь идет о помощи учебным заведениям, выпускающим специалистов по наиболее востребованным в Петербурге специальностям», — отметили в ведомстве. Рассмотрение в первом чтении ожидает законопроект 15 февраля.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что школы и колледжи обязали использовать государственные информационные системы.

законодательное собрание налоги новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Билайн увеличил скорость мобильного интернета в Петербурге и 31 регионе России
В Петербурге продали более 300 торговых точек на 2,7 млрд рублей
Переводим стрелки: в Госдуме предложили вернутся к сезонному времени
Наркотический угар подвел петербуржца к двойному убийству и сроку в колонии
В Петербурге рассмотрят законопроект о «налоговом кешбэке» для ...
Врачи больницы на Костюшко вместо Росгвардии поймали вора-рецидивиста в ...
Петербуржцы вложили на банковские счета рекордные 3,2 трлн рублей
«Технические причины» не дадут петербуржцам покататься на ...