В Петербурге рассмотрят законопроект о «налоговом кешбэке» для меценатов

На заседании петербургского Законодательного Собрания 15 февраля рассмотрят в первом чтении законопроект о «налоговом кешбэке» для меценатов, которые поддерживают вузы и колледжи.

В Петербурге рассмотрят законопроект, который позволит «отблагодарить» меценатов за поддержку вузов и профессиональных колледжей города. Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания, им могут предоставить инвестиционный налоговой вычет, который будет покрывать до 100% от стоимости подаренного учреждениям оборудования и материалов.

«Прежде всего, речь идет о помощи учебным заведениям, выпускающим специалистов по наиболее востребованным в Петербурге специальностям», — отметили в ведомстве. Рассмотрение в первом чтении ожидает законопроект 15 февраля.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что школы и колледжи обязали использовать государственные информационные системы.