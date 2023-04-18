МегаФон в Петербурге возглавит Максим Токаренко

Директором регионального отделения МегаФон по Петербургу и Ленобласти МегаФон станет новый топ-менеджер. Максим Токаренко, руководивший ранее представительством в Самаре, сменит на этом посту Владимира Бакалова, занимавшего эту должность с 2013 года.

Бакалов, в свою очередь, перейдет на государственный уровень и займется национальными проектами региона с участием оператора.

Новое руководство нацелено на увеличение доли абонентов на всей территории Петербурга. В планах — развитие скоростного интернета и увеличения площади покрытия сети. в ближайшей перспективе — расширение линейки востребованных цифровых продуктов и предложений для бизнеса-сообщества.

По словам Михаила Прахова, директора по региональному развитию МегаФона на Северо-Западе, Токаренко обладает серьезными компетенциями в сфере управления.