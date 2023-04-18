МегаФон в Петербурге возглавит Максим Токаренко

МегаФон в Петербурге возглавит Максим Токаренко
Фото: unsplash

Директором регионального отделения МегаФон по Петербургу и Ленобласти МегаФон станет новый топ-менеджер. Максим Токаренко, руководивший ранее представительством в Самаре, сменит на этом посту Владимира Бакалова, занимавшего эту должность с 2013 года.

Бакалов, в свою очередь, перейдет на государственный уровень и займется национальными проектами региона с участием оператора.

Новое руководство нацелено на увеличение доли абонентов на всей территории Петербурга. В планах — развитие скоростного интернета и увеличения площади покрытия сети. в ближайшей перспективе — расширение линейки востребованных цифровых продуктов и предложений для бизнеса-сообщества.

По словам Михаила Прахова, директора по региональному развитию МегаФона на Северо-Западе, Токаренко обладает серьезными компетенциями в сфере управления.

технологии


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
МегаФон в Петербурге возглавит Максим Токаренко
Камчатку затрясло с магнитудой в 6,3
С начала года аэропорт Пулково обслужил 3,9 миллиона человек
Китаянка попыталась провезти из Петербурга на родину бивни мамонта
На Биржевом мосту возобновят работы после завершения ледохода
Петербургский парламент поддержал выплату компенсаций владельцам изъятых гаражей
В Петербурге осудят угонщиков корейских авто на 8 миллионов
Движение на реках Петербурга ограничат в майские праздники