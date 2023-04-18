Петербурженка отправится на принудительные работы за шантаж интимными фото

Петербургский суд принял решение отправить местную жительницу на принудительные работы. Все дело в том, что она шантажировала свою знакомую интимными фотографиями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале 18 апреля.

Все случилось еще в прошлом году. Через один из популярных мессенджеров подсудимая потребовала со знакомой 45 тысяч рублей за то, что не станет распространять ее интимные фотографии.

Вот только вторая девушка на это не повелась, она написала заявление в полицию. Позднее суд признал женщину виновной в вымогательстве и назначил ей наказание в виде шести месяцев тюремного заключения.

Однако позже наказание сменили на принудительные работы в течение такого же срока. Также женщина должна отчислять выплаты в пользу государства в размере 10 процентов от заработной платы