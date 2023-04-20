ОМОН проверил подозрительный предмет с проводами в Буграх

Под Петербургом в поселке Бугры найдено устройство с проводами, внешне напоминающее взрывное. Предмет заметили жители поселка на Школьной улице 19 апреля.
Осматривать странный предмет стали сотрудники Росгвардии. Какой-либо информации в экстренных службах об инциденте не появлялось, не было замечено и постов в крупных пабликах в социальных сетях по этой теме.
Немного позднее пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти заявила, что найденный предмет не представляет опасности. Обследовали предполагаемое взрывчатое устройство специалисты-взрывотехники ОМОН «Бастион», говорят в ведомстве.
Ранее сообщалось, что прокуратура Невского района взялась за проверку информации о смерти подопечных в в психоневрологическом интернате № 10. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.
общество омон росгвардия


 

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