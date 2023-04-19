Прокуратура проверяет информацию о смерти семи подопечных в интернате Петербурга

Прокуратура Невского района взялась за проверку информации о смерти подопечных в в психоневрологическом интернате № 10. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

После проведения проверки ведомство заявит о своей оценке по поводу соблюдения лицами учреждения условий содержания подопечных.

Отметим, что учредитель благотворительного фонда помощи хосписам Нюта Федермессер в своих социальных сетях потребовала от властей «наказать виновных в смерти детей». С ее слов, в этом интернате скончались семь детей.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти жительница Сертолово сообщила правоохранительным органам о том, что нашла труп. По ее словам, это был мертвый мужчина в камуфляжной форме. Как оказалось, труп в воде пролежал не один день. Подробности о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале.