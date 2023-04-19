В пруду в Сертолово нашли мертвого мужчину в форме

В Ленобласти жительница Сертолово сообщила правоохранительным органам о том, что нашла труп. По ее словам, это был мертвый мужчина в камуфляжной форме.

Как пишет 78.ru, мужчина был лицом вниз примерно в трех-пяти метрах от берега.

О такой «находке» рассказала 57-летняя женщина. По информации правоохранительных органов, на вид мужчине приблизительно 40-45 лет. В воде он был в течение нескольких дней, документов у него с собой не было. Каких-либо еще подробностей о произошедшем на данный момент неизвестно.

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