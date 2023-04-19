Юные петербуржцы рассказали, будут ли работать летом

В подростковом возрасте нередко хочется иметь свои личные деньги, именно свои, а не выпрошенные у мам и пап. Кто-то хочет почувствовать себя взрослым и независимым, кто-то на что-то копит, а кто-то хочет получить первый опыт работы.

Согласно опросу портала SuperJob, ориентировочно каждый пятый школьник решил себе найти подработку в Петербурге. Так, о таком намерении своих детей заявил 21% опрошенных порталом родителей.

Как оказалось, чаще всего дети готовы идти подрабатывать ради того, чтобы купить себе телефон. По мнению родителей, рабочая занятость подростка на лето благотворно на него повлияет, ведь можно не только подзаработать, но и банально быть при деле.

Чаще всего 14—17-летним юношам и девушкам предлагают позиции промоутеров, курьеров, кухонных работников, официантов и помощников вожатых.