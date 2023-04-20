Петербуржец избил своих мать и бабушку ради телефона и денег

Подозреваемый в нападении на собственную мать задержан в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, 24 января в полицию поступил сигнал, что на Маршала Говорова сын избил родителей. Полиция установила, что 35-летний мужчина сперва избивал свою 58-летнюю мать. Более того, он украл у нее телефон. После он накинулся на свою 82-летнюю бабушку, стащив у нее 30 тысяч рублей, мобильный и стационарный телефон.

похитив у нее мобильный телефон «Техно Нова 2», после чего напал на свою 82-летнюю бабушку, отобрал у нее 30 000 рублей, мобильный телефон «Текстет», стационарный телефон «Панасоник», после чего с места скрылся.

Обе женщины были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Ведомство завело уголовное дело по статье о грабеже. Так, 19 апреля его задержали.