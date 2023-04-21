На КАД в Петербурге ДТП с пятью машинами парализовало движение

На КАД в Петербурге перекрыто движение в обе стороны из-за того, что столкнулись три легковых и две грузовых машины. По имеющейся информации, один из грузовиков перевернулся.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад», пока известно об одном пострадавшем. Все случилось на четвертом километре трассы, движение пришлось перекрыть в обе стороны.

К месту происшествия оперативно выехали скорая, МЧС, ГИБДД. В результате образовались пробки около шести километров.

Объезд места ДТП возможен по Левашовскому шоссе.

Ранее сообщалось, что сегодня, в пятницу 21 апреля, петербуржцы вовсю атаковали станцию метро «Пионерская». Как итог, поток пассажиров был настолько велик, что вход на нее даже пришлось прикрыть. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.