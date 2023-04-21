«Пионерская» не выдержала поток петербуржцев

Сегодня, в пятницу 21 апреля, петербуржцы вовсю атаковали станцию метро «Пионерская». Как итог, поток пассажиров был настолько велик, что вход на нее даже пришлось прикрыть. Об этом рассказали в пресс-службе петербургской подземки.

Именно так закрытие станции и объяснили — увеличение пассажиропотока. Ввиду этого горожан попросили пользоваться другими станциями — «Черная речка», «Удельная», «Комендантский проспект».

С аналогичной ситуацией сегодня столкнулась и станция «Выборгская» — ее на вход закрыли в 08:40. До 09:09 пассажиров просили отправляться к соседним станциям «Лесная», ‘Площадь Ленина».

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту ДТП в Петроградском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале.

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