На Каменноостровском проспекте водитель «Черри» сбил столб

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Петроградском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Все случилось 21 апреля в 01.57. В полицию поступил сигнал о том, что на Каменноостровском проспекте легковое авто «Черри» влетело в столб, сбив его. Повреждения были серьезные, говорят в МВД. Однако к счастью 45-летний водитель не пострадал.
После этого его отправили на химико-токсикологическую экспертизу. Полицией проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.
Ранее сообщалось, что на Черниговской улице в Петербурге произошел пожар. Возгорание случилось в автомобильном сервисе. Об этом рассказали в петербургском министерстве чрезвычайных ситуаций по Санкт-Петербургу. Подробнее об этом происшествии вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.
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