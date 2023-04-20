Автосервис на Черниговской улице тушили 15 огнеборцев

Сегодня, 20 апреля, на Черниговской улице в Петербурге произошел пожар. Возгорание случилось в автомобильном сервисе. Об этом рассказали в петербургском министерстве чрезвычайных ситуаций по Санкт-Петербургу.

К месту происшествия выехали три единицы техники и 15 человек личного состава.

По имеющейся информации, в автосервисе горела обстановка на площади в 15 квадратных метров. Тем не менее огнеборцы победили пламя уже в 16:17. Как рассказали в МЧС города, к счастью, на этот раз обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти осудили трех местных жителей — петербуржцев — за производство наркотиков. По имеющейся информации у прокуратуры региона, для этих целей они в Кировском и Лужском районах арендовали дома. Подробнее вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.

петербург пожар чп


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Автосервис на Черниговской улице тушили 15 огнеборцев
Почти 50 лет на троих петербуржцы получили за производство наркотиков
Еще восемь петербуржцев скончались от коронавируса
Из производственного здания в Приморском районе эвакуировали людей
В Пушкинском районе загорелся частный дом
В Барнауле спасатели эвакуировали нескольких детей из запертой квартиры
Воры научились угонять авто с помощью Nokia 3310
Упавший на пути в петербургском метро мужчина скончался