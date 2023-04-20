Автосервис на Черниговской улице тушили 15 огнеборцев

Сегодня, 20 апреля, на Черниговской улице в Петербурге произошел пожар. Возгорание случилось в автомобильном сервисе. Об этом рассказали в петербургском министерстве чрезвычайных ситуаций по Санкт-Петербургу.

К месту происшествия выехали три единицы техники и 15 человек личного состава.

По имеющейся информации, в автосервисе горела обстановка на площади в 15 квадратных метров. Тем не менее огнеборцы победили пламя уже в 16:17. Как рассказали в МЧС города, к счастью, на этот раз обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти осудили трех местных жителей — петербуржцев — за производство наркотиков. По имеющейся информации у прокуратуры региона, для этих целей они в Кировском и Лужском районах арендовали дома. Подробнее вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.