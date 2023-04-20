Почти 50 лет на троих петербуржцы получили за производство наркотиков

В Ленобласти осудили трех местных жителей — петербуржцев — за производство наркотиков. По имеющейся информации у прокуратуры региона, они в Кировском и Лужском районах арендовали дома, чтобы заниматься своим криминальным бизнесом.

Все они проворачивали с октября по декабрь 2020 года. Нарколаборатории успели выпустить свыше 10 килограммов запрещенных веществ. Часть товара мужчины должны были направить в Екатеринбург.

Как итог, один нарушитель получил 18 лет и 4 месяца, а два других – по 15 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Петербурге выявлено 589 новых случаев заражения коронавирусом, а вот в больницы из-за осложнений попал еще 91 житель города. Не обходится и без смертей, их — восемь. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.