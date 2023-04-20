Еще восемь петербуржцев скончались от коронавируса

Пока что коронавирус продолжает оставаться для нас актуальной проблемой. Так, например, никуда не деться пока от появления новых штаммов (да-да, новые тоже уже на подходе), от заболевания и смертей. Хотя, безусловно, медики и ученые делают немало для того, чтобы болезнь наконец-то сошла на нет.

Тем не менее за минувшие сутки в Петербурге выявлено 589 новых случаев заражения, а вот в больницы из-за осложнений попал еще 91 житель города. В то же время известно о том, что 735 человек выздоровели, а восемь — скончались.

Что ж, медикам ничего не остается, кроме как рекомендовать соблюдать масочный режим, а также не забывать про вакцинацию и ревакцинацию.

Ранее сообщалось, что пожар в Приморском районе произошел 19 апреля ближе к ночи. Об этом рассказали в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Петербурга.