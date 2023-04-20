Из производственного здания в Приморском районе эвакуировали людей

Пожар в Приморском районе произошел 19 апреля ближе к ночи. Об этом рассказали в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Петербурга и Ленобласти.

Так, сигнал о пожаре поступил 19 апреля в 23:21. Возгорание, по данным специалистов, произошло в Приморском районе, на улице Автобусная, дом 3. Горение было зафиксировано в трехэтажном производственно-складском здании площадью в 50 «квадратов».

Из здания были эвакуированы два человека. Потушить пожар удалось к 23:55.

Сведения о пострадавших не поступали. К месту происшествия выезжали четыре единицы техники и 19 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что пожар в Пушкинском районе Петербурга произошел 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства чрезвычайных ситуаций. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.