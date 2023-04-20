В Пушкинском районе загорелся частный дом

Пожар в Пушкинском районе Петербурга произошел 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства чрезвычайных ситуаций. По имеющейся информации, сигнал о пожаре поступил в ведомство 20 апреля в 15:39.

Возгорание произошло Пушкинском районе, Кузьминское шоссе, в доме 66. Так, а одноэтажном частном доме происходило горение по всей площади.

В 16:44 пожар удалось ликвидирован. Информации о том, что кто-то пострадал, в министерство не поступало.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и 15 человек личного состава.

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