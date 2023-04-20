В Барнауле спасатели эвакуировали нескольких детей из запертой квартиры

В Барнауле спасатели вовремя пришли на помощь несовершеннолетним. Дети оказались одни в запертой квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

Так, изначально правоохранительные органы проходили мимо дома по улице Интернациональная. Они заметили, как ребенок выбрасывал свои игрушки на улицу. Тогда полиция решила подняться в квартиру, вот только им никто не открыл. Тогда они позвали на подмогу спасателей.

Те по автолестнице проникли в квартиру, где обнаружили детей шести и двух лет, а также годовалого малыша. Родителей дома не было, сейчас спасатели и правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

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