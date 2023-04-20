Воры научились угонять авто с помощью Nokia 3310

Что только не придумывают мошенники и воры, на этот раз стало известно, что авто могут вполне угнать с помощью Nokia 3310. Изначально в сети распространилось видео, как британец жалуется на угнанное авто, хотя у него и стояли специальные системы. Тем не менее, он остался без своей «Тойоты».

Как пишет 110km, что было использовано специально изготовленные хакерское устройство, которое подключили к жгуту проводов за фарой автомобиля. Как выяснилось, есть некий специальный прибор, его маскируют под ту самую «Нокию» (от нее — только корпус, а внутри совершенно иная начинка), а после это дело подключают через USB-разъем к системе автомобиля.

После этого можно легко разблокировать двери и даже завести мотор.

Ранее сообщалось, что в петербургском метрополитене тоже бывают иногда неприятные происшествия. В четверг, 20 апреля, появилась информация, что один из пассажиров скончался.