Упавший на пути в петербургском метро мужчина скончался

В петербургском метрополитене тоже бывают иногда неприятные происшествия. В четверг, 20 апреля, появилась информация, что один из пассажиров скончался. Днем ранее он упал на пути в метро.

После этого его увезли в медицинское учреждение, однако спасти его так и не удалось.

Как пишет издание 78.ru, это был пенсионер, а все случилось 19 апреля на станции «Гражданский проспект». Изначально мужчине постарались помочь машинист и дежурная, однако состояние пациента оказалось слишком тяжелым, уточняет СМИ.

Ранее сообщалось, что наверное, петербуржцев уже сложно удивить криминальными новостями. Оно и понятно, сводка происшествий растет с каждым днем. Что ж, она пополнилась еще одним. На этот раз у 60-летнего пенсионера правоохранительные органы Ленобласти отыскали боеприпасы. Мужчина хранил их в комоде.