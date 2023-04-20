Житель Ленобласти хранил боеприпасы в комоде

Наверное, петербуржцев уже сложно удивить криминальными новостями. Оно и понятно, сводка происшествий растет с каждым днем. Что ж, она пополнилась еще одним — у 60-летнего жителя Ленобласти отыскали в комоде боеприпасы.

Мужчина живет в поселке Важины Подпорожского района Ленинградской области. У него боеприпасы в ящике и отыскали. Так, правоохранительные органы заметили у него пять банок с этикеткой охотничьего пороха, две металлические емкости и еще бездымный порох в стеклянной таре. В совокупности — полтора килограмма.

Сейчас заведено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов, пишут Невские новости. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 15-летний школьник из Петербурга угрожал захватить школу, если президент страны Владимир Путин откажется встретиться с ним лично.